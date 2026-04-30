La Guardia di Finanza di Grosseto ha sequestrato 200 mila euro nell'ambito di un’indagine su una presunta frode legata ai bonus per la formazione dei dipendenti. Secondo le verifiche, i corsi di formazione promessi ai dipendenti non sono stati mai svolti, nonostante siano state richieste le agevolazioni fiscali. L’indagine si concentra sui presunti abusi nella richiesta e nell’utilizzo di fondi destinati alla formazione aziendale.

GROSSETO – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Grosseto nell’ambito di un’indagine su una presunta frode legata ai bonus per la Formazione 4.0. Il gip del tribunale maremmano, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo di beni e denaro per un valore di circa 200mila euro, cifra considerata il profitto illecito di un meccanismo di indebite compensazioni d’imposta. L’inchiesta ha messo nel mirino una società attiva nel settore della contabilità e della consulenza fiscale. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, l’azienda avrebbe abbattuto i propri debiti erariali utilizzando crediti d’imposta ottenuti dichiarando corsi di formazione per il personale dipendente mai realmente effettuati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Corsi di formazione ai dipendenti mai effettuati per abbattere le imposte: sequestro da 200mila euro

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