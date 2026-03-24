Taglio accise di 25 centesimi ma a Foggia il diesel supere ancora i 2 euro | Qui mai effettuati

Il taglio delle accise di 25 centesimi al litro previsto con decreto dal Governo Meloni si sta rivelando, nel territorio di Foggia, un’operazione puramente virtuale che non produce alcun beneficio reale nelle tasche dei cittadini. A denunciarlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e dieselDopo giorni di dubbi su quale sarebbe stata la risposta del governo Meloni, tra bonus o taglio delle accise, alla fine la decisione è stata presa.

Una raccolta di contenuti su Taglio accise

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Taglio delle accise sui carburanti: risparmio di 25 cent/litro dopo i rincariIl Governo riduce le accise sui carburanti per 20 giorni, abbassando di 25 cent/litro benzina e diesel alla pompa. newsauto.it

Il governo Meloni ha previsto un taglio delle accise sui carburanti che costerà oltre mezzo miliardo di euro. Per reperire le risorse nel breve termine, però, sono previsti tagli a numerose voci di spesa. Compresa la salute facebook

Il taglio accise #benzina è entrato in vigore ieri, ma non tutti i distributori hanno abbassato i prezzi x.com