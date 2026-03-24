Taglio accise di 25 centesimi ma a Foggia il diesel supera ancora i 2 euro | Qui mai effettuati
Il taglio delle accise di 25 centesimi al litro previsto con decreto dal Governo Meloni si sta rivelando, nel territorio di Foggia, un’operazione puramente virtuale che non produce alcun beneficio reale nelle tasche dei cittadini. A denunciarlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Dal governo taglio accise di 25 centesimi ma ancora non si vedeNon si vede ancora il taglio delle accise di 25 centesimi sui prezzi di benzina e gasolio, decisa ieri in Consiglio dei ministri e da oggi in vigore.
Tutto quello che riguarda Taglio accise
Temi più discussi: Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Il governo taglia le accise per 20 giorni contro il caro carburante.
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Il governo Meloni ha previsto un taglio delle accise sui carburanti che costerà oltre mezzo miliardo di euro. Per reperire le risorse nel breve termine, però, sono previsti tagli a numerose voci di spesa. Compresa la salute facebook
Il taglio accise #benzina è entrato in vigore ieri, ma non tutti i distributori hanno abbassato i prezzi x.com