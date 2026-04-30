Sabato 2 maggio, domenica 3 e lunedì 4, Corsanico è in festa, perché nella frazione camaiorese si celebra con solennità la tradizionale ricorrenza della "Dolorosa". La devozione verso la Madonna Addolorata, nel gergo popolare "Dolorosa", coinvolge la cultura religiosa di Crosanico da oltre 300 anni. Il culto risale all’anno 1694 quando una predicazione quaresimale dei Padri Servi di Maria, che hanno come caratteristica la devozione all’Addolorata, infiammò l’animo dei corsanichesi che, da allora ogni anno, la prima domenica di maggio celebrano la festa, richiamando anche oggi tanti cittadini dalle zone vicine. Le celebrazioni ruotano attorno alla settecentesca statua argentea della Vergine, opera di gran pregio dell’argentiere lucchese Salvatore Strambi, che viene portata in processione (nella foto) su un’artistica portantina dorata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsanico in festa. Lungo week end per la "Dolorosa"

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