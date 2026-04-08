Controlli e sicurezza nel week end lungo di Pasqua | arrestato un uomo e denunciate sei persone

Durante il fine settimana lungo di Pasqua, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione di reati e comportamenti che potevano mettere a rischio l’ordine pubblico. Nel corso delle operazioni sono state arrestate una persona e altre sei sono state denunciate. Le attività di controllo sono state svolte in diverse zone della città, con particolare attenzione alle aree più frequentate durante le festività.

Durante le festività pasquali la Polizia di stato ha effettuato un'intensa attività di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati e di azioni contrarie all’ordine e alla sicurezza pubblica.Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nove persone denunciate nel week end: i controlli dei carabinieri nel VcoA Omegna, in particolare, un 59enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri Nove persone...

Controlli nel pisano: sette persone denunciateVasta operazione di controllo del territorio, finalizzata in particolare alla sicurezza stradale, al contrasto della guida sottol’influenza di alcol...

Temi più discussi: PADOVA, CONTROLLI E SICUREZZA: SEI ATTIVITÀ CHIUSE; Controlli in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori nel Palermitano: riscontrate diverse irregolarità, sospese 7 attività imprenditoriali; Boom di turisti ed eventi per le festività pasquali: potenziato il piano di controlli e sicurezza dei carabinieri; Controlli tra Grottaglie e Monteiasi, verifiche su lavoro e sicurezza.

Messina, sicurezza nei cantieri: raffica di controlli e sanzioni per oltre 12 mila euroNei giorni scorsi, il personale ispettivo del Contingente INL Sicilia operativo a Messina ha effettuato un’attività di vigilanza in edilizia, sia nel capoluogo che in provincia. In un cantiere a Barce ... strettoweb.com

Controlli sul lavoro nero e sicurezza nel capoluogo e provincia: sanzionate 13 aziende. Quattro sospeseOperazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel catanzarese. Sospese 4 attività imprenditoriali e accertate violazioni gravi sulla sicurezza. Multe per oltre 60 mila euro ... quicosenza.it

Controlli della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio: scoperti 39 chalet abusivi sul lago di Comabbio. - facebook.com facebook

#Roma. Controlli contraffazione all'Esquilino, sequestrate calzature per bambini -- #GdF x.com