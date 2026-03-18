A ChorusLife arriva la Festa d’Irlanda | week-end fra musica e divertimento

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, ChorusLife organizza una festa dedicata all’Irlanda con musica e divertimento. Durante il week-end, l’area si trasformerà in un villaggio irlandese, offrendo un evento gratuito aperto a tutti. La manifestazione prevede diverse attività e intrattenimenti pensati per celebrare la cultura e le tradizioni della terra di San Patrizio.

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo ChorusLife si trasformerà in un vivace villaggio irlandese, con una grande festa a ingresso gratuito dedicata alla terra di San Patrizio. La Festa d’Irlanda, evento organizzato da Barley Arts e Buono – Food Events in collaborazione con ChorusLife, porterà nello smart district musica live, danze tradizionali, workshop e una proposta gastronomica ispirata all’atmosfera dei pub irlandesi e delle grandi feste popolari. Protagonista assoluto sarà il cibo, con una proposta ricca, conviviale e pensata per essere condivisa. Il menù, a cura di STREEAT® Food Truck Festival, porterà a ChorusLife i grandi classici dello... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Alla ChorusLife Arena due serate fra musica e divertimento: conduce Paolo BonolisNato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa...

St. Patrick on the Cusio: week end di festa e musica a Briga NovareseIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Altri aggiornamenti su ChorusLife arriva

Discussioni sull' argomento Gigi D’Alessio arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour: annunciata la data; Angelo Pintus - ChorusLife - eventi; La Nazionale Italiana di volley maschile a Bergamo per un'amichevole con la Turchia; LAUFEY in concerto questa sera a Bergamo [Scaletta e Biglietti].

Gigi D’Alessio arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour: annunciata la dataBergamo. Gigi D’Alessio arriva a Bergamo. Il cantautore napoletano si esibirà in concerto alla ChorusLife Arena mercoledì 25 novembre. Il live rientra nel tour Gigi Palasport, che porta questo ... bergamonews.it

Lo spettacolo "Maradona - El Diego" arriva alla ChorusLife Arena il 2 aprile 2027, con Lorenzo Salvetti e il maestro Enrico Melozzi - facebook.com facebook