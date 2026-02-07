LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV Sportface TV

La prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor si è aperta questa mattina al PalaCasali di Ancona. In campo ci sono 22 titoli in palio, e lo spettacolo non è mancato. Atleti e atlete hanno dato il massimo fin dalle prime gare, regalando emozioni agli appassionati presenti e a chi seguiva la diretta su Atletica Italiana TV. La competizione, che coinvolge le categorie U20 e U23, promette ancora tante sorprese.

Prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor al PalaCasali di Ancona: 22 titoli in palio e subito spettacolo. Serena Di Fabio firma il record italiano juniores nei 3000 di marcia. Diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale di Sportface TV. È iniziata la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor 2026, in corso al PalaCasali. Sono 22 i titoli da assegnare oggi, con gare che stanno offrendo fin dalle prime battute risultati di alto profilo tecnico. L'evento è seguito in diretta streaming su Atletica Italiana TV, visibile sul web e tramite app Sportface, all'interno del palinsesto di Sportface TV.

