America's Cup ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l'amianto nell'aria

L'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli. L'avvio del monitoraggio nella zona ex Italsider e Cementir, dove a gennaio sono iniziati i lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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