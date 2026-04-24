Corriere dello Sport | Napoli coppia inedita | Alisson-De Bruyne per accendere l’attacco

Il Napoli si prepara a cambiare strategia offensiva inserendo in campo una coppia inedita di giocatori. La scelta mira a rafforzare le capacità d’attacco e a portare nuova energia alla squadra nel momento cruciale della stagione. La formazione ufficiale dovrebbe vedere coinvolti un portiere e un centrocampista di grande esperienza, pronti a fare la differenza nelle prossime partite. La scelta è stata annunciata in modo ufficiale attraverso comunicati della società.

"> Una nuova soluzione per riaccendere il Napoli nel momento decisivo della stagione. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, contro la Cremonese potrebbe finalmente vedersi dal primo minuto il tandem Alisson Santos–Kevin De Bruyne alle spalle della punta. Un’idea mai sperimentata dall’inizio, pronta a diventare l’arma per ritrovare qualità e imprevedibilità. I due si erano già incrociati contro il Torino, ma in un’alternanza: uno dentro, l’altro fuori. Adesso, invece, come sottolinea Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, c’è la concreta possibilità di vederli insieme dall’inizio, con Hojlund favorito al centro dell’attacco, anche se resta l’alternativa Giovane in caso di forfait del danese.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, coppia inedita: Alisson-De Bruyne per accendere l’attacco” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Belgio, tornano De Bruyne e Lukaku: la coppia d’oro pronta per un nuovo Mondiale” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, effetto De Bruyne: numeri da leader e ritorno decisivo” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alisson lo spaccapartite del Napoli cerca un posto da titolare contro la Lazio; Napoli, i Fab Four sono in crisi: la mossa di Conte per centrare la Champions; Conte boccia i Fab Four per Napoli-Cremonese: chi rischia il posto. Alisson verso la titolarità; Napoli, tanti marcatori, ma pochi gol. Corriere dello Sport: Napoli, coppia inedita: Alisson-De Bruyne per accendere l’attaccoI due si erano già incrociati contro il Torino, ma in un’alternanza: uno dentro, l’altro fuori. Adesso, invece, come sottolinea Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, c’è la concreta possibilità di ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, Alisson dall’inizio: lo spaccapartite per la svoltaÈ il momento di cambiare copione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Alisson Santos non sarà più l’uomo da inserire a gara in corso, ma la chiave dal primo minuto per accendere il ... napolipiu.com #NapoliCremonese, almeno quattro cambi per #Conte: Elmas e Alisson Santos alle spalle di Hojlund Di Marzio: in difesa torna Rrahmani, che dovrebbe sostituire Beukema; a centrocampo niente Fab Four, De Bruyne e Anguissa verso in panchina. x.com Antonio Conte sta pensando ad almeno quattro cambi contro la Cremonese; Elmas e Alisson Santos dovrebbero partire titolari sulla trequarti, mentre Anguissa e De Bruyne sono destinati alla panchina. I Fab Four separati darà una scossa al Napoli https://w - facebook.com facebook