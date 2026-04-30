Colleferro | Segni Congratulazioni vivissime all’amica Giovanna Speranza per la Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali con un bel 110 e lode

Il 10 aprile 2026, una giovane donna ha conseguito la laurea magistrale in “Comunicazione e Culture Digitali” con il massimo dei voti, 110 e lode. La cerimonia si è svolta in una città della provincia sud di Roma, dove amici e familiari hanno partecipato per festeggiare il traguardo raggiunto. La neo dottoressa ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni, tra cui quelli di un’amica che ha condiviso con entusiasmo il momento speciale.