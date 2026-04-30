Colleferro | Segni Congratulazioni vivissime all’amica Giovanna Speranza per la Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali con un bel 110 e lode
Il 10 aprile 2026, una giovane donna ha conseguito la laurea magistrale in “Comunicazione e Culture Digitali” con il massimo dei voti, 110 e lode. La cerimonia si è svolta in una città della provincia sud di Roma, dove amici e familiari hanno partecipato per festeggiare il traguardo raggiunto. La neo dottoressa ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni, tra cui quelli di un’amica che ha condiviso con entusiasmo il momento speciale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – «Che giornata indimenticabile, il 10 Aprile 2026. Ancora una volta hai dimostrato di cosa sei capace, L'articolo Colleferro Segni. Congratulazioni vivissime all’amica Giovanna Speranza per la Laurea Magistrale in “Comunicazione e Culture Digitali” con un bel 110 e lode Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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