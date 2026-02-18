Bruti Liberati contro Meloni | Nessun movente politico cosa rischiamo

Edmondo Bruti Liberati afferma che il motivo della sentenza che ha condannato un immigrato clandestino a ricevere un grande risarcimento non ha nulla a che fare con la politica. La decisione del Tribunale di Roma deriva, secondo lui, da elementi giuridici e non da ragioni ideologiche. Bruti Liberati ha anche spiegato che questa sentenza potrebbe aprire la strada a rischi legali per il sistema giudiziario, specialmente in casi simili.

Secondo Edmondo Bruti Liberati "non c'è nessun movente politico" dietro alla sentenza che ha portato la giudice del Tribunale di Roma ad accordare un corposo risarcimento economico a un immigrato clandestino già condannato per 23 volte. Sentenza che non è un caso unico e che ha portato la premier Giorgia Meloni ad attaccare in un video "certa magistratura" politicizzata, che sembra operare in contrapposizione al governo in particolar modo per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione. "Non è la prima volta che la presidente del Consiglio interviene per criticare decisioni di singoli magistrati", tuona Bruti Liberati, ex presidente dell' Associazione nazionale magistrati e storica toga della Procura di Milano tra anni Novanta e Duemila, intervistato da La Stampa.