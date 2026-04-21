Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico | per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare

A Castiglioncello, Fabrizio Corona è al centro di un dibattito politico. Il Partito Democratico, in opposizione nel Comune di Rosignano Marittimo, ha annunciato un’interpellanza rivolta al sindaco, appartenente alla lista “Rosignano nel Cuore”, e al Movimento 5 Stelle. La questione riguarda la presenza di Corona nel territorio e ha suscitato reazioni da parte delle forze politiche locali.

CASTIGLIONCELLO – Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa un caso politico. Il Pd, che sta all’opposizione nel Comune di Rosignano Marittimo, di cui Castiglioncello è frazione, annuncia un’interpellanza al sindaco Claudio Marabotti, lista ‘ Rosignano nel Cuore’ e Movimento 5 Stelle. Per chiedere conto di ‘ Falsissimo’, lo spettacolo teatrale di e con Corona, il 5 agosto sul palco di Castello Pasquini, nel cuore di Castiglioncello, cittadina gioiello della costa livornese diventata celebre grazie a ‘Il Sorpasso’ lì girato negli anni Sessanta da Dino Risi. Perché per il Pd di Rosignano, segretario Nicola Di Paco, ‘Falsissimo’ non s’ha da fare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico: per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare Fabrizio Corona e lo Scandalo Signorini, però il nuovo Servizio... Notizie correlate Scoppia il caso Corona: “Falsissimo” sul palco a Castiglioncello, ma è bagarre in ComuneRosignano Marittimo, 21 aprile 2026 – Scoppia il caso Fabrizio Corona a Castiglioncello. Fabrizio Corona annuncia "due grandi progetti", crescono le voci sul partito politico "Falsissimo"Fabrizio Corona strizza l’occhio alla politica? Le voci sulla fondazione di un eventuale partito si fanno sempre più insistenti dopo il rumore... Tutti gli aggiornamenti Fabrizio Corona porta Falsissimo live in Toscana e infiamma le polemicheCorona a Castiglioncello, scontro politico e culturale su Falsissimo Chi: l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il sindaco di Rosignano Claudio M ... assodigitale.it Scoppia il caso Corona: Falsissimo sul palco a Castiglioncello, ma è bagarre in ComuneIn agosto previsto uno show dell’ex re dei paparazzi sulla scia delle contestate puntate pubblicate su youtube. Il Partito Democratico di Rosignano Marittimo contesta la scelta del personaggio e del l ... lanazione.it