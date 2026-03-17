Nel bosco per spacciare cocaina e hashish | ventenne arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nel comune di Calice al Cornoviglio mentre tentava di spacciare cocaina e hashish in un’area boschiva. Gli agenti hanno intercettato l’uomo durante un servizio di controllo e, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di denaro contante. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia locale.

Calice al Cornoviglio, 17 marzo 2026 –Vicino al bosco con la droga, ventenne arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, nel comune di Calice al Cornoviglio località Martinello, in prossimità dell’area boschiva lungo la Strada provinciale 10, hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un giovane di origine marocchina in Italia senza fissa dimora. Il ragazzo è stato sorpreso, all’interno di un bivacco riparato dalla vegetazione, con 34 involucri in cellophane contenenti cocaina (per un peso complessivo di circa 35 grammi) nonché con un panetto di hashish per un peso complessivo di circa 41 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel bosco per spacciare cocaina e hashish: ventenne arrestato Articoli correlati Leggi anche: Sorpreso a spacciare hashish per strada: arrestato un ventenne Arrestato per la terza volta al bivacco nel bosco con crack, cocaina e hashishIl 41enne è tornato nello stesso posto dell'area boschiva delle Cerbaie, a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, controllato periodicamente... Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper Tutto quello che riguarda Nel bosco per spacciare cocaina e... Temi più discussi: Hashish nascosto nel bosco, arrestato presunto spacciatore: sequestrati 1,4 chili di droga; Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashish; Lomazzo, nuovo intervento anti spaccio nel bosco della Moronera; Le gang del bosco, retate dei carabinieri di Terni: trovati droga e soldi in contanti. Nel bosco per spacciare cocaina e hashish: ventenne arrestatoCalice al Cornoviglio, 17 marzo 2026 –Vicino al bosco con la droga, ventenne arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, nel comune di Cali ... lanazione.it Piazza di spaccio nel bosco, tre condanneGROSSETO Si è chiuso ieri il ’conto’ con la giustizia, almeno in primo grado per il gruppo di spacciatori scovati ... lanazione.it Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori» - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, La Russa: i giudici dell’Aquila inventano il reato di speranza x.com