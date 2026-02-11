Arrestato 18enne a Scampia | sorpreso a spacciare eroina nel parco Celeste sequestrati droga e 260 euro
A Scampia, i carabinieri hanno arrestato un 18enne sorpreso mentre cedeva eroina nel parco Celeste. Durante l’operazione, hanno sequestrato otto involucri di droga e 260 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Scampia, fermato mentre cedeva eroina nel parco Celeste: sequestrati 8 involucri e 260 euro in contanti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente all’interno del parco Celeste. Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 8 involucri di eroina del peso di circa 2,5 grammi e di 260 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
