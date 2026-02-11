A Scampia, i carabinieri hanno arrestato un 18enne sorpreso mentre cedeva eroina nel parco Celeste. Durante l’operazione, hanno sequestrato otto involucri di droga e 260 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scampia, fermato mentre cedeva eroina nel parco Celeste: sequestrati 8 involucri e 260 euro in contanti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente all’interno del parco Celeste. Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 8 involucri di eroina del peso di circa 2,5 grammi e di 260 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arrestato 18enne a Scampia: sorpreso a spacciare eroina nel parco Celeste, sequestrati droga e 260 euro

Approfondimenti su Scampia Parco Celeste

Nella giornata di ieri, lungo corso Umberto a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 18enne di origine egiziana, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di droga e un coltello.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scampia Parco Celeste

Argomenti discussi: SCAMPIA. SPACCIO NEL PARCO: ARRESTATO 18ENNE; Napoli, eroina e soldi sporchi: 18enne arrestato a Scampia -; Napoli, arrestato un 18enne in possesso di 8 involucri di eroina; Napoli, arrestato un 18enne in possesso di 8 involucri di eroina.

Scampia, 18enne bloccato dagli agenti nel parco Celeste: aveva eroina e contantiNapoli - Un giovane di 18 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Scampia dalla Polizia di Stato per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. cronachedellacampania.it

Scampia: sorpreso con la droga all'interno del parco celesteArrestato un 18enne napoletano ... msn.com

Si finge carabiniere e ruba soldi e gioielli ad anziana: 18enne subito bloccato e arrestato #Cronaca #anziana #arresto #gioielli #raggiro #soldi #truffa - facebook.com facebook

Armeggia alla porta di un appartamento, ma viene scoperto: 18enne arresto in piena notte x.com