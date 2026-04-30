Corinaldo | svelati i segreti millenari di Santa Maria del Piano

A Corinaldo è stato presentato un nuovo volume di Dario Cingolani dedicato a Santa Maria del Piano, un sito con radici che risalgono a diversi secoli fa. La presentazione si è svolta il 10 maggio e ha illustrato dettagli e aspetti storici legati a questo luogo, noto per i suoi segreti antichi. Il libro fornisce approfondimenti sulla storia e le caratteristiche di Santa Maria del Piano, un patrimonio culturale della zona.

? Cosa sapere Corinaldo, 10 maggio: presentazione del volume di Dario Cingolani su Santa Maria del Piano.. Nuove ricerche documentali tra Roma e Marche ricostruiscono l'evoluzione millenaria del sito sacro.. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 16,30 a Corinaldo, la chiesa di Madonna del Piano ospiterà la presentazione del volume di Dario Cingolani che ricostruisce l’evoluzione millenaria dell’antico luogo di culto un tempo noto come Santa Maria in Portuno. L’appuntamento, fissato nel cuore della vallata del Cesano, segna un momento di approfondimento storico per la comunità locale e per gli studiosi interessati alle radici profonde del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corinaldo: svelati i segreti millenari di Santa Maria del Piano Notizie correlate Leggi anche: Un secolo vissuto a Santa Maria del Piano: gli auguri a Giuseppina per i suoi 100 anni Hatha Yoga: segreti millenari per unire corpo e mente in armonia? Cosa sapere Lo Hatha Yoga si è evoluto dalle tradizioni di Gorakhnath tra l'XI e il XII secolo.