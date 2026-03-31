Un secolo vissuto a Santa Maria del Piano | gli auguri a Giuseppina per i suoi 100 anni

Giuseppina Costa ha compiuto 100 anni ed è la quarta persona del Comune di Montescudo-Monte Colombo a raggiungere questa età. Nata a Santa Maria del Piano il 29 marzo 1926, è la sesta di sette fratelli ed è figlia di un mugnaio locale. La sua vita si è svolta nel paese, dove ha vissuto tutto il secolo.

Festa in paese per i 100 anni di “Pina”, memoria storica della comunità. Il sindaco ha consegnato una pergamena a nome di tutta la cittadinanza Giuseppina Costa è la quarta centenaria del Comune di Montescudo-Monte Colombo. E’ nata a Santa Maria del Piano il 29 marzo 1926, sesta di sette fratelli, figlia di Giuseppe, mugnaio del paese. E’ sempre vissuta in questo luogo dove, insieme alla sorella Margherita, gestiva un’antica bottega di generi vari, rifornendosi presso i magazzini riminesi con la mitica Fiat 500 decapottabile, caricata spesso fino all’inverosimile. Nel 1944 visse il passaggio del Fronte. Nel Settembre 1973 subì l’alluvione, quando la piena del fiume Conca spazzò via la sua casa natale dove vivevano il fratello e il nipote, dei quali si prese cura fino alla loro morte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: I 100 anni di Maria Luisa. Gli auguri del Comune Dopo un secolo vissuto in Sicilia, Salvatore compie 100 anni a Como lontano dalla sua amata MilenaDopo quasi un secolo trascorso nella sua amata Sicilia, Salvatore Palumbo ha festeggiato i 100 anni a Como. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Santa Maria del Discussioni sull' argomento Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo; Questa è la mia casa, la casa dov’è? I pontefici e le loro residenze; Non vedrai l’ora che sia primavera per scoprire questa stupenda cascata immersa nel verde; Ernesta Tibiletti, un secolo di cartoleria ad Azzate e l'appello: Non facciamo morire i piccoli negozi. Pieta(1630-1631) di Andrea Camasei (1602Bevagna -1649Roma) Chiesa Santa Maria della Concezione, detta I Cappuccini. Roma. 01.2026. - facebook.com facebook