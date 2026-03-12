Una rotonda di Benevento è stata intitolata a Carlo Acutis, il giovane che è stato canonizzato lo scorso settembre da Papa Leone XIV durante una cerimonia davanti a una grande folla a San Pietro. La cerimonia si è svolta oggi, coinvolgendo rappresentanti del Comune e cittadini, che hanno partecipato alla dedica ufficiale del nuovo punto di riferimento dedicato al santo.

Tempo di lettura: 3 minuti A Carlo Acutis, il giovane canonizzato Santo della Chiesa nello scorso mese di settembre da Papà Leone XIV davanti ad una mare di folla a San Pietro, è stata oggi dedicata una Rotonda dal Comune di Benevento. Il Santo, amatissimo dai giovani, verrà ricordato proprio dagli studenti della nuova scuola Torre perché la Rotonda sorge proprio a pochi passi dal costruendo edificio: l’ accostamento non è casuale perché proprio gli adolescenti hanno molto amato il loro coetaneo ed in massa hanno costituito i fedeli in venerazione al momento della canonizzazione. Presente questo pomeriggio, l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Una rotonda intitolata a Carlo Acutis: "Un punto di riferimento per i giovani"

