Coppa Italia Boulder 2026 a Prato | terza tappa al Crazy Center il 21 e 22 marzo diretta su Climbing TV

Il 21 e 22 marzo si svolge a Prato la terza e ultima tappa del circuito Coppa Italia Boulder 2026 al Crazy Center. Sono 112 gli atleti iscritti che si sfidano per ottenere i titoli di specialità, con ingresso gratuito e diretta streaming su Climbing TV di SportFace. La competizione si conclude nel capoluogo toscano, chiudendo così il circuito di quest'anno.

Il 21 e 22 marzo la terza e ultima tappa del circuito FASI assegna i titoli di specialità: 112 atleti in gara, ingresso gratuito e diretta streaming live su Climbing TV di SportFace Si chiude a Prato il circuito di Coppa Italia Boulder 2026. Il Crazy Center Climbing di via Bisenzio a San Martino 14 ospiterà sabato 21 e domenica 22 marzo la terza e conclusiva tappa del campionato dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata sportiva, con 54 atlete e 58 atleti selezionati tra i migliori specialisti italiani. L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Climbing TV di SportFace. 🔗 Leggi su Sportface.it

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