Il 13 maggio all’Olimpico si disputerà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. In occasione dell’evento, sarà attivo il progetto «Road to Zero», che prevede il trasporto pubblico gratuito per i tifosi, l’uso esclusivo di biglietti digitali e la raccolta di dati sugli spostamenti. La misura mira a promuovere pratiche sostenibili durante la manifestazione.

La sostenibilità entra ancora una volta al centro della Finale di Coppa Italia. In vista dell’atto conclusivo dell’edizione 20252026, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, prende forma la terza edizione del progetto «Road to Zero». L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, con il supporto della Uefa, e si inserisce nel solco delle edizioni precedenti con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più attento all’impatto ambientale e sociale. L’idea è quella di integrare in modo strutturale i principi della sostenibilità nell’organizzazione di una grande manifestazione sportiva, lavorando su più livelli e seguendo un approccio progressivamente più sistemico.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Coppa Italia, finale all’Olimpico nel segno della sostenibilità

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