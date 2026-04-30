Controversie tributarie pendenti | si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosa

Il Comune di Salice Salentino ha approvato un nuovo regolamento che permette ai contribuenti di regolarizzare facilmente le controversie tributarie in corso. La misura mira a facilitare la definizione delle entrate comunali, offrendo procedure più snelle e vantaggiose rispetto ai metodi tradizionali. Questa iniziativa si rivolge a coloro che hanno controversie fiscali pendenti, consentendo loro di risolvere le pratiche in modo più rapido e meno oneroso.

SALICE SALENTINO - Il Comune di Salice Salentino introduce una misura a sostegno dei contribuenti: è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, strumento pensato per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione in modo più semplice e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: ’Dall’uovo al pulcino’. La vita spiegata in maniera semplice Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, avviate le procedure. Ecco per cosa si potrà usare e per cosa non si potrà usare. Elenco completoÈ stata pubblicata da Consip, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), la gara europea per l’affidamento della prima... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto PNRR giustizia 2026: riforme tributarie e processo civile; Zannini del PD di Ortona: la rottamazione delle cartelle un aiuto per le famiglie in difficoltà; Pace Fiscale e Cassazione: ok alla sospensione processo tributario; Salice Salentino lancia la sanatoria: pagamenti a rate fino a 60 mesi. Controversie tributarie pendenti: si potrà regolarizzarle in maniera semplice e vantaggiosaÈ quanto avviene a Salice Salentino dove è stata approvata e introdotta una misura a sostegno dei contribuenti: Permette ai cittadini di mettersi in regola a condizioni favorevoli ... lecceprima.it Liti tributarie più veloci, tra nuova conciliazione e strumenti deflattiviCon l’approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo di revisione del contenzioso tributario, prevista dalla Legge Delega di riforma fiscale, si prefigurano nuovi interventi normativi e ... pmi.it Quante controversie tributarie (es. IMU, TARI, accertamenti) contro il @comune_gela e Comune di Gela P.S. Per l'annno 2026 è aggiornato al 28/04/2026 - facebook.com facebook