Assicurazione sanitaria per il personale scolastico avviate le procedure Ecco per cosa si potrà usare e per cosa non si potrà usare Elenco completo

È iniziata ufficialmente la procedura per assicurare il personale scolastico con una nuova polizza sanitaria. La gara europea, pubblicata da Consip in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, cerca un’azienda che fornisca coperture integrative. Si tratta di un passo importante, con dettagli su cosa si potrà coprire e cosa no. La scelta mira a migliorare le condizioni di chi lavora nelle scuole italiane.

Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, copertura per patologie gravi e cure ordinarie: ecco cosa copre la polizza. Tariffe agevolate anche per i familiariConsip ha pubblicato la gara europea per l'erogazione di una polizza sanitaria destinata all'intero personale scolastico. Lo stanziamento complessivo ammonta a 320 milioni di euro per il quadriennio 2 ... orizzontescuola.it

Assicurazione sanitaria docenti e ATA 2026: guida a alle coperture, massimali e familiariScopri l'Assicurazione sanitaria docenti e ATA 2026: polizza gratuita e copertura per 1,2 milioni di lavoratori scolastici. informazionescuola.it

Secondo Unicobas l'Assicurazione sanitaria targata Valditara è finanziata sottraendo risorse alla scuola pubblica, produce tutele deboli e intermittenti e spinge ulteriormente verso la privatizzazione della sanità. Secondo il sindacato di base non si tratta di un a - facebook.com facebook