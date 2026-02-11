’Dall’uovo al pulcino’ La vita spiegata in maniera semplice

Alla scuola elementare di Santa Fiora si è appena concluso il progetto “Dall’uovo al pulcino”. L’obiettivo era far capire ai bambini il ciclo della vita, usando esempi semplici e osservazioni dirette. Nicolò Sorrentino, studente universitario del posto, ha coordinato le attività, coinvolgendo i piccoli in un percorso di scoperta e curiosità.

Imparare il ciclo della vita osservandolo da vicino, con curiosità e stupore. È questo l’obiettivo del progetto educativo ’Dall’uovo al pulcino’, realizzato alla scuola elementare di Santa Fiora grazie all’impegno e alla passione di Nicolò Sorrentino, studente universitario originario del territorio. L’iniziativa ha accompagnato i bambini in un percorso didattico esperienziale, permettendo loro di seguire passo dopo passo la nascita di un pulcino, comprendendo in modo concreto i ritmi e i valori della natura. Un progetto che unisce educazione, rispetto ambientale e responsabilità, stimolando nei più piccoli attenzione e meraviglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

