Controlli della Polizia tra centro e stazione | espulso un cittadino straniero e droga sequestrata

La Polizia di Stato ha effettuato controlli tra il centro e la stazione di Forlì, sequestrando droga e segnalando una persona in Prefettura. Durante l’operazione è stato espulso dal territorio nazionale uno straniero considerato socialmente pericoloso. L’intervento ha coinvolto agenti in divisa impegnati in verifiche nelle aree centrali della città.

Verifiche disposte dal Questore nelle zone più sensibili della città. Sequestri di stupefacenti, una segnalazione e un’espulsione Operazione di contrasto alla criminalità predatoria svolta dalla Polizia di Stato a Forlì che ha portato al sequestro di droga, alla segnalazione di una persona in Prefettura e all’allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero socialmente pericoloso. Nel corso dei dispositivi di controllo del territorio e di prevenzione disposti dal Questore sono state effettuate numerose verifiche nelle zone del centro e nell’area della stazione. Durante i servizi, i poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno recuperato alcune dosi di eroina e marijuana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Maxi operazione della polizia tra stazione e centro, 4 arresti e drogaOltre cento persone identificate, quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e circa 250 grammi di droga sequestrata.

Battipaglia, controlli della Polizia nelle scuole: sequestrata droga e un coltelloProsegue l’impegno della Polizia di Stato nel progetto “Scuole Sicure”, un’iniziativa volta a garantire ambienti protetti dove gli studenti possano...

Una raccolta di contenuti su Controlli della Polizia.

Temi più discussi: Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato nella zona Stazione; Blitz della polizia all'alba nel centro storico: giro di vite contro droga e abuso di alcol; Proseguono i controlli della polizia. Un 32enne in manette perché trovato con la cocaina; Controlli bus gite scolastiche – Nota comandante Polizia Municipale.

Polizia, nuovi controlli straordinari in centro e prima periferia: denunciato un uomoLo straniero è risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio ed era in possesso di stupefacenti. In campo anche la polizia locale ... luccaindiretta.it

Controlli a tappeto della polizia: la droga spunta anche sui busControlli a tappeto della polizia nel centro storico. Martedì sera si sono svolti diversi pattugliamenti a piedi sotto il coordinamento del commissariato Prè, con in campo il reparto prevenzione ... genovatoday.it

Controlli della Polizia di Stato a Taranto portano alla sospensione di un bar e di un centro estetico per violazioni delle norme su alcol, lavoro e sicurezza - facebook.com facebook