Continua l' espansione social della Regione | arriva anche il canale WhatsApp si parte a giorni

A partire dal 4 maggio, la Regione Friuli Venezia Giulia lancerà il suo canale ufficiale su WhatsApp, ampliando così la propria presenza sui social media. Il nuovo strumento mira a fornire ai cittadini informazioni di pubblica utilità ed è stato sviluppato dall'amministrazione regionale. La scelta di adottare questa piattaforma si inserisce nella strategia di comunicazione digitale dell’ente, che già utilizza altri canali social per interagire con il pubblico.

La Regione Friuli Venezia Giulia sbarca su WhatsApp. Il prossimo 4 maggio sarà attivo il canale ufficiale dell'amministrazione regionale, uno strumento che il governatore Massimiliano Fedriga ha definito "al servizio dei cittadini con tante informazioni di pubblica utilità, ideato, sviluppato e.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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