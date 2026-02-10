La truffa della ballerina spopola su WhatsApp e arriva anche a Bergamo | Pensavo fosse un’amica invece…

La truffa della ballerina torna a colpire anche a Bergamo. Questa volta si diffonde su WhatsApp e coinvolge persone che pensano di conoscere chi chiede aiuto. Spesso si tratta di messaggi che sembrano provenire da amici o conoscenti, ma sono falsi. Le vittime si fidano e finiscono per perdere soldi o dati personali. La polizia invita a fare attenzione e a controllare bene le richieste strane, anche se sembrano arrivare da persone di fiducia.

Segnalazioni anche a Bergamo per la cosiddetta “truffa della ballerina”. L’ultimo raggiro corre su WhatsApp e fa leva sull’empatia e la fiducia tra persone che si conoscono. “È capitato anche a me – racconta un’abitante di Vertova -. Una mia amica mi chiedeva di votare a un concorso, ma per fortuna non ho cliccato subito. Quando le ho scritto per chiedere spiegazioni, mi ha risposto che non mi aveva inviato nulla. A quel punto ho capito che si trattava di una truffa”. Come si capisce dalla chat allegata, il messaggio fraudolento arriva da un contatto già presente in rubrica, elemento che ne rafforza la credibilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

A Palermo una nuova truffa su WhatsApp mette in guardia gli utenti.

