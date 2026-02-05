Torna il programma di Canale 5 Pier Silvio Berlusconi arriva il suo sì e c’è anche la conduttrice

Pier Silvio Berlusconi conferma che i palinsesti di Mediaset cambieranno ancora. Dopo mesi di incertezza, il manager annuncia che il ritorno di alcuni programmi è ormai certo, e si lavora anche sulla scelta della conduttrice. La tv di casa Berlusconi si prepara a un’estate di novità, anche se ancora non ci sono date ufficiali.

Pier Silvio Berlusconi lo ripete da tempo: i palinsesti Mediaset non sono mai definitivi e non sono certo scolpiti nella pietra. Sono, piuttosto, un continuo “work in progress”, pronti a cambiare in base all’andamento del mercato, alle esigenze editoriali e alle risposte del pubblico. Non a caso, alla fine del 2025, l’amministratore delegato del Biscione aveva lasciato intendere che il programma probabilmente non avrebbe visto la luce in questa stagione televisiva, alimentando l’idea di una pausa o addirittura di uno stop più lungo. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essersi mosso. A raccontarlo è Fanpage.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Pier Silvio Berlusconi ha manifestato interesse per Selvaggia Lucarelli, proponendole di condurre un nuovo programma su Mediaset.

