Continua la caccia all’autore dell’omicidio del 30enne italiano a Ibiza

Nella notte, le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche sull’isola di Ibiza per individuare l’autore dell’omicidio di un giovane italiano avvenuto recentemente. Le indagini sono concentrate sulla zona dove è avvenuto il delitto, e sono stati raccolti vari elementi utili alle forze di polizia. Al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali sull’identità del sospettato o sui dettagli dell’operazione in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ continuata nella notte la caccia all’uomo a Ibiza per rintracciare il responsabile dell’accoltellamento mortale di un trentenne italiano – probabilmente napoletano, secondo i media locali – ucciso ieri pomeriggio a Patja d’en Bossa con una sola coltellata letale al torace. La Guardia Civil ha esteso le ricerche in tutta l’isola, diramando i controlli anche al porto e all’aeroporto, per bloccare eventuali tentativi di fuga. Mentre oggi sarà completato l’esame autoptico sul cadavere della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla base delle testimonianze raccolte, il giovane sarebbe stato visto discutere poco prima dell’aggressione con due persone, descritte da alcuni testimoni come due uomini che parlavano “una lingua straniera”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Continua la caccia all’autore dell’omicidio del 30enne italiano a Ibiza Notizie correlate Ibiza, ucciso un 30enne italiano. Caccia al killer che lo ha accoltellato per stradaUn italiano di 30 anni è stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. Leggi anche: Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Continua la caccia all'autore dell'omicidio del 30enne italiano a Ibiza; Caccia all’appartamento, ma i prezzi salgono: Con 200 mila euro non si compra più nulla; Omicidio Mocci, oggi l’autopsia. Continua la caccia degli inquirenti: regolamento di conti o lite sfociata in tragedia?; Investe un ciclista e ne picchia un altro: nel Vco continua la caccia alla Opel nera. Continua la caccia all'autore dell'omicidio del 30enne italiano a IbizaE' continuata nella notte la caccia all'uomo a Ibiza per rintracciare il responsabile dell'accoltellamento mortale di un trentenne italiano - probabilmente napoletano, secondo i media locali - ucciso ... ansa.it Meteo, 24 ore di maltempo e deciso calo delle temperature ...Continua - facebook.com facebook