Continua il vento di grecale | allerta meteo estesa al 1 maggio

Il vento di grecale persiste sulla Toscana, interessando in modo particolare le zone centrali e settentrionali. La protezione civile ha esteso l’allerta meteo fino al primo maggio, a causa delle condizioni di vento intenso che si registrano nella regione. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza, considerando le possibili ripercussioni sul territorio e le attività quotidiane.