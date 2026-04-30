Continua il vento di grecale | allerta meteo estesa al 1 maggio
Il vento di grecale persiste sulla Toscana, interessando in modo particolare le zone centrali e settentrionali. La protezione civile ha esteso l’allerta meteo fino al primo maggio, a causa delle condizioni di vento intenso che si registrano nella regione. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza, considerando le possibili ripercussioni sul territorio e le attività quotidiane.
Il vento di grecale continua a soffiare sulla Toscana, in particolare sulle aree centrali e settentrionali. Dopo un lieve calo previsto per la nottata di oggi, domani, venerdì 1 maggio, l’afflusso di aria fredda da est proseguirà lungo il corso della giornata per poi attenuarsi nel tardo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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