L'allenatore del Napoli si avvicina alla partita contro il Como con una formazione che sembra ormai definita, in seguito alla prestazione fornita contro la Cremonese. La squadra si sta preparando per affrontare la prossima gara mantenendo le stesse linee guida di gioco e la stessa impostazione tattica. La conferma del modulo e dei giocatori sembra ormai certa, in vista del match in programma.

Il Napoli va verso la sfida contro il Como con un’idea sempre più precisa. Antonio Conte sembra orientato a dare continuità alla squadra che ha convinto contro la Cremonese. L’ipotesi più forte, infatti, è quella di rivedere quasi in blocco lo stesso undici che ha firmato il 4-0 nell’ultima giornata. Il tecnico vuole ripartire da certezze ritrovate. Dalla qualità di De Bruyne e Alisson tra le linee. Dalla presenza di Hojlund davanti. E da un impianto che, contro la Cremonese, ha restituito equilibrio, intensità e produzione offensiva. A scriverlo è Corriere dello Sport. Anche sulle corsie non sembrano attese rivoluzioni. Politano e Spinazzola restano i candidati più forti per partire dall’inizio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte verso la conferma del Napoli visto con la Cremonese

Antonio Conte Conferenza Stampa Post Napoli-Cremonese (4-0)

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