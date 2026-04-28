conte pensa alla conferma del napoli visto con la cremonese

L'allenatore del Napoli sta valutando la possibilità di confermare la formazione che ha affrontato la Cremonese, dopo la vittoria con un punteggio netto. La squadra ha già ripreso gli allenamenti e si prepara per le prossime partite. La decisione sulla formazione definitiva sarà presa nei prossimi giorni, considerando le condizioni dei giocatori e le strategie da adottare. La squadra è concentrata sulla continuità dei risultati.

Il Napoli ha già rimesso la testa sul campo dopo il largo successo contro la Cremonese. La trasferta di Como è il prossimo snodo del finale di stagione e Antonio Conte ha iniziato a lavorare sulle prime valutazioni di formazione. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La squadra è tornata ad allenarsi ieri con una doppia seduta. I segnali definitivi arriveranno più avanti, ma una prima idea comincia a prendere forma. Dopo la risposta molto positiva vista nell’ultima gara, il tecnico potrebbe scegliere di ripartire proprio dallo stesso undici che ha convinto al Maradona. Il quotidiano fotografa così il momento: “Ieri la squadra, alla ripresa, ha svolto seduta doppia.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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