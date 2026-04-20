Il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese con diverse modifiche alla formazione rispetto alle ultime partite. L’allenatore ha deciso di apportare alcune variazioni, probabilmente per adattarsi alla prossima sfida di campionato. Il team si sta concentrando sulla preparazione, con l’obiettivo di presentarsi al meglio per questa partita. I giocatori stanno lavorando intensamente in allenamento in vista dell’incontro.

Il Napoli si avvicina alla sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare parecchio. Antonio Conte valuta una svolta netta nelle scelte di formazione e sembra orientato a rivedere alcuni equilibri che, fin qui, avevano accompagnato la squadra. È questo lo scenario delineato da Il Mattino. Il segnale più forte riguarda l’assetto offensivo e di riflesso anche le gerarchie interne. Il quotidiano scrive che “l’esperienza dei Fantastici Quattro sta per andare in soffitta”, frase che lascia intuire la volontà dell’allenatore di aprire una fase diversa. In questo quadro, tra i nomi che potrebbero partire fuori c’è anche quello di Kevin De Bruyne, visto che, sempre secondo il giornale, “potrebbe scivolare in panchina e con lui anche Anguissa”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte cambia il Napoli: svolta verso la Cremonese

INARRESTABILI! CREMONESE-NAPOLI 0-2

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