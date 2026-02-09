Napoli-Conte futuro insieme possibile ma serve rifondazione

Il futuro di Napoli e Antonio Conte si incrociano di nuovo, ma prima di tornare a lavorare insieme bisogna cambiare molte cose. Conte chiede una rifondazione totale, serve un progetto forte e chiaro. La società e l’allenatore devono trovare un punto di incontro, ma ancora non è detto che si arrivi a un’intesa. La questione resta aperta, e i tifosi aspettano di capire se ci saranno novità nei prossimi giorni.

Il futuro del Napoli e quello di Antonio Conte restano intrecciati, ma il nodo da sciogliere va oltre la semplice permanenza in panchina. A fare il punto è la Repubblica, che descrive un rapporto ancora in piedi tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis, ma arrivato a una fase di riflessione profonda dopo una stagione logorante sotto molti aspetti. Il quotidiano sottolinea come, a quattro mesi dalla fine del campionato e con il contratto dell'allenatore ancora lungo, nessuno possa realmente dire fino a che punto il presidente e Conte riescano a sopportarsi: "Il Napoli potrà mai fare a meno di Antonio Conte? Non lo sa lui, non lo sa il presidente.

