Consulta | illegittima legge Toscana su salario minimo in appalti pubblici

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della regione Toscana che stabiliva un salario minimo negli appalti pubblici. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha contestato la norma per presunte violazioni di alcune norme costituzionali. La sentenza specifica che la legge regionale non può essere applicata e annulla gli effetti della normativa toscana.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 302025 della Regione Toscana che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 euro nei contratti pubblici regionali. La norma prevedeva che i bandi della Regione, dei suoi enti strumentali e delle Aziende sanitarie dovessero inserire quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi. La sentenza accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Consulta: illegittima legge Toscana su salario minimo in appalti pubblici Notizie correlate Sardegna, approvata legge per salario minimo a 9 euro negli appalti pubbliciIl salario minimo di chi lavora negli appalti pubblici in Sardegna, non potrà essere inferiore a 9 euro ora. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge toscana sul salario minimoFirenze, 30 aprile 2026 – La Consulta blocca la legge toscana sul salario minimo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consulta, illegittima legge Toscana su salario minimo in appalti pubblici; Edilizia: illegittima la norma toscana sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili; Appalti regionali: no al criterio premiale che prevede un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori. Consulta boccia la legge Toscana sul salario minimo negli appalti pubbliciAccolto il ricorso del Governo, rilevando la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato su tutela della concorrenza ... gonews.it Consulta, illegittima legge Toscana su salario minimo in appalti pubblici(ANSA) – FIRENZE, 30 APR – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 e ... espansionetv.it Trasporti, insediata la Consulta Regionale della Mobilità: #Ischia porta al tavolo le criticità dei collegamenti marittimi https://www.nuvola.tv/trasporti-insediata-la-consulta-regionale-della-mobilita-ischia-porta-al-tavolo-le-criticita-dei-collegamenti-maritti/ - facebook.com facebook