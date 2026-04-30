Consorzio Nip produzione a 4 milioni di euro

Nel 2025, il Consorzio industriale NIP di Maniago ha concluso l’anno con un bilancio positivo, nonostante il difficile scenario economico segnato da crisi energetica, prezzi elevati dei carburanti, crescita debole e problemi nelle esportazioni. La produzione totale ha raggiunto i 4 milioni di euro, confermando la tenuta del settore in un contesto complesso. La gestione ha mantenuto un andamento stabile nonostante le sfide esterne.