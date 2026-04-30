Consorzio Nip produzione a 4 milioni di euro
Nel 2025, il Consorzio industriale NIP di Maniago ha concluso l’anno con un bilancio positivo, nonostante il difficile scenario economico segnato da crisi energetica, prezzi elevati dei carburanti, crescita debole e problemi nelle esportazioni. La produzione totale ha raggiunto i 4 milioni di euro, confermando la tenuta del settore in un contesto complesso. La gestione ha mantenuto un andamento stabile nonostante le sfide esterne.
Nel 2025 il Consorzio industriale NIP di Maniago ha chiuso il bilancio con un quadro definito positivo, in un contesto economico segnato da crisi energetica, costi elevati dei carburanti, debole crescita e difficoltà dell’export. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il rendiconto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La pietra serena è un affare. Commessa da 13 milioni. Firenze punta sulla produzione tipica di Firenzuola per la nuova tramvia. Lavoro per 100 persone ed è nato un consorzio che valorizza il territorio
Agricoltura in Provincia, produzione da 545 milioni di euro: balzo del 12% in un annoIl Rapporto 2025 scatta la fotografia del settore: vola la zootecnia e cresce il biologico, ma pesa l’allarme ricambio generazionale con quasi il 30%...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Consorzio NIP, bilancio 2025 positivo; Consorzio Nip, positivo il bilancio 2025; Maniago vola | 486 nuovi posti di lavoro e bilancio record.
Consorzio Nip, positivo il bilancio 2025MANIAGO – Nonostante un periodo di congiuntura negativa per l’economia dovuta dalla crisi energetica e l’alto costo dei carburanti a causa dei recenti conflitti, una crescita fra le più basse d’Europa ... pordenoneoggi.it
Consorzio NIP, bilancio 2025 positivoIl consorzio industriale NIP di Maniago chiude il bilancio 2025 in positivo: la produzione si attesta a 4 milioni di euro e si registrano utili pari a 90.000 euro. L’assemblea dei soci ha approvato al ... rainews.it
Il Consorzio Nip chiude il 2025 con 486 nuove assunzioni Risultati di bilancio 2025 positivi, produzione pari a 40 milioni e utili per 90mila euro Chiude in positivo il bilancio 2025 del Consorzio industriale Nip. L'assemblea ha approvato all'unanimità il docume - facebook.com facebook