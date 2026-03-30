Agricoltura in Provincia produzione da 545 milioni di euro | balzo del 12% in un anno

In provincia, il settore agricolo ha registrato una produzione di 545 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è stata presentata nel Rapporto sull’economia delle tre province, che fornisce dati aggiornati sulle variazioni del settore e sui segnali di sviluppo. La pubblicazione del rapporto prosegue con la diffusione di informazioni specifiche e analisi di settore.

Il Rapporto 2025 scatta la fotografia del settore: vola la zootecnia e cresce il biologico, ma pesa l’allarme ricambio generazionale con quasi il 30% di titolari over 69 Dopo l’evento di presentazione del Rapporto sull’economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari, prosegue la condivisione dell’ampio patrimonio informativo prodotto. Nello specifico, il percorso continua con la valorizzazione dell’eterogeneo mix produttivo del nostro territorio, con un primo focus sintetico dedicato al settore Agricoltura, non a caso definito “primario”. Per dettagli e approfondimenti si rimanda al Rapporto completo e agli altri materiali pubblicati sul sito dell’Ente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Agricoltura in Provincia, produzione da 545 milioni di euro: balzo del 12% in un anno Articoli correlati Leggi anche: Agricoltura, anno record per la Toscana: erogati 535 milioni di euro Genga: il colosso bianco da 545 milioni in costruzioneLa nuova stazione ferroviaria di Genga si sta trasformando in un’opera monumentale che ha già generato un acceso dibattito pubblico per le sue... Aggiornamenti e notizie su Agricoltura in Provincia produzione da... Temi più discussi: Asiago DOP: domanda di modifica disciplinare di produzione Denominazione di Origine Protetta; LAVORO STAGIONALE IN AGRICOLTURA; agricoltura, il consorzio delle terre del tufo; IN-VITE e AgriCAM: tecnologie in vigna contro il cambiamento climatico. Maltempo: neve, grandine, gelo e danni all'agricolturaNeve, grandine, gelate, vento. In diversi regioni italiane la primavera è stata interrotta dal maltempo. Violento, molto violento per l'agricoltura come raccontano le cronache. Ci sono aziende che den ... myfruit.it Agricoltura, alleanza tra scuola e impreseIl Lions Arberia promuove a Corigliano-Rossano un incontro per rafforzare il legame tra formazione e sviluppo territoriale ... corrieredellacalabria.it Calabria - Oltre 2 milioni per rilanciare i vigneti e sostenere l’agricoltura locale - facebook.com facebook Anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida al Forum sulla Cucina italiana a Manduria. Tra gli argomenti i nodi lungo la filiera dell'agro-alimentare e il contrasto alla Xylella x.com