Consiglio provinciale in arrivo | all’ordine del giorno DUP bilancio e nomine

Il Consiglio provinciale è stato convocato dal Presidente della Provincia di Benevento per il 7 del mese, in prima convocazione. All’ordine del giorno ci sono il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio e le nomine. La convocazione è stata decisa al termine della Conferenza dei Capigruppo, che si è svolta recentemente. La seduta si terrà in modo ordinario e riguarda questioni di carattere amministrativo e gestionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, al termine della Conferenza dei Capigruppo, ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria, in prima convocazione per il 07.05.2026, alle ore 11.00 e, in seconda convocazione, per l’8.05.2026 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 23.03.2026 n. 1-2; 2) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028. Adozione ex art. 1 comma 55 legge 562014. 3) Bilancio di previsione anno 20262028. Adozione ex art. 1 comma 55 legge 562014; 4) Nomina dei Componenti della I Commissione Consiliare permanente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio provinciale in arrivo: all’ordine del giorno DUP, bilancio e nomine The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Brindisi, insediato il nuovo Consiglio provinciale: approvati tutti i punti all’ordine del giornoIn apertura dei lavori, il neo presidente Angelo Pomes ha letto il giuramento istituzionale segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato... Aci Sant'Antonio, consiglio: approvati il bilancio di previsione e il dup“È stato votato un bilancio di previsione davvero molto partecipato – ha dichiarato il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca – come dimostrano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni Consiglio Provinciale 2026: date, seggi e regole per il voto; Elezioni provinciali, Rosa Barone: Bene Dal Maso, ma sistema elettorale va rivisto; Provincia di Parma: nuovi investimenti per 6,4 milioni di euro; Stellantis, la Provincia scende in campo e chiede ascolto al Governo per salvare i posti di lavoro. Consiglio provinciale, frammentazione record: contromisure in arrivoVentidue leggi trattate in 43 sedute. E ancora: 138 mozioni e quasi 800 interrogazioni sui temi d'attualità. Ma tra i numeri di fine anno, sulla ruota del consiglio provinciale altoatesino esce anche ... rainews.it Con gioia condividiamo il nuovo Consiglio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di “Sant’Angelo e Padre Pio”. È stato riconfermato Ministro Provinciale fr. Francesco Dileo, insieme al nuovo Consiglio: fr. Aldo Broccato (Vicario), fr. Rinaldo Tot - facebook.com facebook Non perderti il Consiglio Provinciale di domani, 28 aprile: inizio previsto alle ore 14:30! Puoi consultare l'ordine del giorno e seguire online la diretta streaming a questo link bit.ly/cons-prov-MB #consiglioprovinciale #streaming #provinciamb x.com