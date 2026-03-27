Brindisi insediato il nuovo Consiglio provinciale | approvati tutti i punti all’ordine del giorno

Nella mattinata di venerdì 27 marzo, si è svolta presso il Salone di Rappresentanza della provincia di Brindisi la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale. La riunione è iniziata alle ore 11, come previsto dall’ordine del giorno, e si è conclusa con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori, il neo presidente Angelo Pomes ha letto il giuramento istituzionale segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo In apertura dei lavori, il neo presidente Angelo Pomes ha letto il giuramento istituzionale, ai sensi della normativa vigente, segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo. Nel corso della seduta, il Consiglio ha proceduto alla convalida degli eletti a seguito della consultazione elettorale di secondo grado del 15 marzo 2026, dando così piena operatività all’organo consiliare.Successivamente, il presidente ha comunicato la nomina del vice presidente Elio Ciccarese, già formalizzata con apposito decreto presidenziale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Brindisi, insediato il nuovo Consiglio provinciale: approvati tutti i punti all’ordine del giorno Articoli correlati Benevento, insediato il nuovo Consiglio provincialeIl Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della... Caserta, Ordine dei Commercialisti: insediato il nuovo ConsiglioSi è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, eletto a seguito della tornata... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brindisi insediato il nuovo Consiglio... Temi più discussi: Promozione cultura dei diritti dei minori: insediato l'Osservatorio per l'Infanzia e l'adolescenza; Brindisi e balli dei magistrati vanno oltre numeri e segnano sconfitta; Nuovo Teatro Verdi Brindisi : i dati della stagione teatrale. Provincia di Brindisi, Angelo Pomes è il nuovo Presidente: Francesco Zaccaria eletto nel Consiglio ProvincialeBRINDISI – Si è delineato il nuovo assetto istituzionale della Provincia di Brindisi. Al termine delle operazioni di scrutinio, Angelo Pomes, ... osservatoriooggi.it Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi: trionfo per il Sindaco di OstuniAngelo Pomes, sindaco di Ostuni, eletto Presidente della Provincia di Brindisi con il 64% dei voti. Scopri i nomi degli eletti e le prime dichiarazioni. ostuninotizie.it 100kg di prodotti sequestrati a ristorante in provincia di Brindisi - facebook.com facebook