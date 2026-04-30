Consiglio provinciale ecco le surroghe | entrano Lama e Di Buccio | FOTO

Oggi il Consiglio Provinciale di Caserta ha tenuto una seduta in cui sono stati ufficialmente insediati due nuovi membri, Luigi Di Buccio e Immacolata Lama, conosciuta come “Imma”. La riunione si è concentrata sull’assegnazione delle surroghe e sull’ingresso di questi due rappresentanti nell’assemblea. La seduta si è svolta senza ulteriori modifiche o discussioni riguardo altri argomenti.

Seduta istituzionale significativa quella odierna del Consiglio Provinciale di Caserta, interamente dedicata all’ingresso di due nuovi componenti dell’Assise: Luigi Di Buccio e Immacolata Lama, detta “Imma”.I due consiglieri subentrano a Francesco Luongo e Peppe Guida, cessati dalla carica, dando.🔗 Leggi su Casertanews.it

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