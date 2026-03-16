Piccolo Landi e Sarno eletti nel consiglio provinciale | le congratulazioni di Livio Petitto

Mauro Piccolo, Mimmo Landi e Marino Sarno sono stati eletti nel consiglio provinciale di Avellino. A loro sono state rivolte le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di Livio Petitto. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso una nota stampa. I tre eletti rappresentano il risultato di recenti consultazioni elettorali nella provincia.

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nostri neoeletti in provincia di Avellino: Mauro Piccolo, Mimmo Landi e Marino Sarno. Tre amministratori di Forza Italia che rappresentano al meglio la passione, l’impegno e la serietà di una classe dirigente che continua a crescere e a rafforzarsi sul territorio. Questo risultato è l’ennesima dimostrazione del radicamento di Forza Italia in Campania e in Irpinia, frutto di un lavoro quotidiano portato avanti con grande dedizione da tutta la classe dirigente. Un ringraziamento particolare va al nostro coordinatore regionale Fulvio Martusciello, che con determinazione continua a guidare il partito... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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