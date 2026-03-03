I mercoledì del Conservatorio Spazio ai talenti del Vecchi-Tonelli

Il Conservatorio Vecchi-Tonelli ha annunciato l’inizio della terza edizione della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, che partirà domani e continuerà ogni settimana alle 18. L’evento si concentra sulla valorizzazione dei talenti emergenti del conservatorio e si svolge durante i mercoledì fino all’arrivo dell’estate. La rassegna rappresenta un appuntamento regolare per gli appassionati di musica.

Il Conservatorio Vecchi Tonelli ci accompagna verso l'estate con la terza edizione della rassegna 'I mercoledì del Conservatorio' che prenderà il via proprio domani: tutte le settimane, sempre alle 18.30, all'auditorium Roberto Verti di via Goldoni verrà proposto un concerto – a ingresso gratuito – con i docenti dell'istituto musicale e alcuni fra i migliori studenti di tutte le discipline. "Ancora una volta ci piace aprire il Conservatorio alla città, e invitare tutti a conoscere la nostra attività e il 'mestiere' che quotidianamente si esercita e si affina nelle nostra aule", spiega il maestro Paolo Andreoli, pianista, docente e vicedirettore del 'Vecchi Tonelli'.