Coni Umbria scoppia lo scandalo | Ignozza denuncia le pressioni

Domenico Ignozza ha presentato una denuncia riguardo presunte pressioni esercitate dai vertici nazionali del Coni in vista delle elezioni che si sono svolte il 23 maggio in Umbria. La vicenda ha attirato l’attenzione sul possibile coinvolgimento di figure di vertice e sulle modalità con cui si sono svolte le consultazioni. La denuncia è stata resa pubblica e sta al centro di un crescente interesse pubblico e mediatico.

? Cosa sapere Domenico Ignozza denuncia pressioni dai vertici nazionali per le elezioni Coni Umbria del 23 maggio.. La disputa tra Arena e Moscatelli mette in discussione l'autonomia dello sport regionale umbro.. Domenico Ignozza lancia un grido di protesta contro le pressioni provenienti dai vertici nazionali in vista delle elezioni per la presidenza del Coni Umbria previste il 23 maggio prossimo. Il clima che si respira nei corridoi dello sport regionale si è improvvisamente scaldato, trasformando quella che doveva essere una normale transizione istituzionale in un terreno di scontro etico. Dopo le dimissioni rassegnate lo scorso novembre da Aurelio Forcignanò, l’ente sportivo umbro, attualmente guidato dal commissario straordinario Riccardo Giubilei, si appresta a scegliere una nuova guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coni Umbria, scoppia lo scandalo: Ignozza denuncia le pressioni Notizie correlate Hamilton, scoppia lo scandalo dopo le qualifiche: "Perché la Fia l'ha permesso?"Le qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno mandato un segnale forte: la Mercedes, con George Russell e il rookie Kimi Antonelli in prima fila,... Elisoccorso in Sicilia: scoppia lo scandalo dopo i rilievi Antimafia? Cosa sapere La Commissione Antimafia di Cracolici segnala irregolarità nell'appalto elisoccorso 118 in Sicilia. Panoramica sull’argomento Elezione presidente Coni Umbria, la ‘denuncia’ di Ignozza: «Pressioni nazionali inaccettabili»Ancora poco più di un mese e poi, il 23 maggio, il Coni Umbria – alla cui ‘guida’ c’è il commissario straordinario Riccardo Giubilei – avrà un nuovo presidente in seguito alle dimissioni presentate lo ... umbria24.it Coni Umbria, Fabio Moscatelli candidato alla presidenza alle elezioni del 23 maggioSono Fabio Moscatelli e Andrea Arena i candidati alla presidenza del Coni Umbria. I due hanno ufficializzato le proprie candidature qualche giorno prima della data di scadenza per la presentazione del ... sporterni.it