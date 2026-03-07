Hamilton scoppia lo scandalo dopo le qualifiche | Perché la Fia l' ha permesso?

Dopo le qualifiche del Gran Premio d’Australia, è scoppiato uno scandalo che riguarda le decisioni prese dalla FIA. La Mercedes, con George Russell e il rookie Kimi Antonelli in prima fila, ha ottenuto un vantaggio di quasi otto decimi sulla concorrenza. La pole position ha suscitato molte domande su perché la FIA abbia permesso questa situazione.

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno mandato un segnale forte: la Mercedes, con George Russell e il rookie Kimi Antonelli in prima fila, ha rifilato quasi otto decimi alla concorrenza. Un distacco impressionante, che spaventa i rivali e riaccende il dibattito sulla power unit Mercedes prodotta a Brixworth, al centro delle polemiche invernali proprio per il controverso rapporto di compressione.La FIA ha raggiunto un compromesso con i team: fino al 31 maggio 2026 le misurazioni del rapporto di compressione avverranno solo a temperatura ambiente; dal 1° giugno (GP di Monaco in poi) scatteranno controlli doppi, a freddo e a caldo (130°C). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hamilton, scoppia lo scandalo dopo le qualifiche: "Perché la Fia l'ha permesso?" Mogol, scoppia lo scandalo dopo l’ospitata a Sanremo: italiani furiosiNelle ultime ore si è acceso un confronto pubblico sull’impiego di un mezzo dei Vigili del Fuoco per un trasferimento definito “speciale”. Alfonso Signorini, la decisione dopo lo scandalo e le critiche sui social: “Ha chiuso”Continuano i colpi di scena dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e sulle selezioni per entrare al Grande Fratello.