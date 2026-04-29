Elisoccorso in Sicilia | scoppia lo scandalo dopo i rilievi Antimafia

In Sicilia, l’elisoccorso 118 è al centro di un’indagine dopo che la Commissione Antimafia, guidata da un rappresentante regionale, ha segnalato irregolarità nell’assegnazione dell’appalto. Sono stati rilevati problemi legati alla trasparenza e alla regolarità delle procedure di gara. La questione ha portato a un esame approfondito da parte delle autorità competenti, mentre le autorità sanitarie continuano a garantire i servizi di emergenza.

? Cosa sapere La Commissione Antimafia di Cracolici segnala irregolarità nell'appalto elisoccorso 118 in Sicilia.. L'Anac e la Procura di Palermo avviano verifiche sulla gestione degli affidamenti regionali.. Antonello Cracolici e Salvatore Iacolino si fronteggiano in un acceso conflitto dopo che la Commissione regionale Antimafia ha segnalato gravi irregolarità nell’appalto per l’elisoccorso del servizio 118 in Sicilia. Il documento approvato dalla commissione presieduta da Cracolici, a seguito di un iter di audizioni iniziato nel luglio 2025, punta il dito contro la gestione dell’affidamento. Tra le criticità sollevate emergono la scelta di un funzionario regionale come responsabile unico del progetto (Rup), nonostante quest’ultimo fosse già titolare di altri incarichi per milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisoccorso in Sicilia: scoppia lo scandalo dopo i rilievi Antimafia Notizie correlate Mogol, scoppia lo scandalo dopo l’ospitata a Sanremo: italiani furiosiNelle ultime ore si è acceso un confronto pubblico sull’impiego di un mezzo dei Vigili del Fuoco per un trasferimento definito “speciale”. Hamilton, scoppia lo scandalo dopo le qualifiche: "Perché la Fia l'ha permesso?"Le qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno mandato un segnale forte: la Mercedes, con George Russell e il rookie Kimi Antonelli in prima fila,... Tutti gli aggiornamenti Scontro sull’appalto per l’elisoccorso, Cracolici: Gravi opacità, Iacolino: Tutto scritto prima di leggere i documentiAll'indomani della relazione della Commissione antimafia l'ex dirigente generale Salvatore Iacolino diffonde un documento che avrebbe inviato alla stessa Commissione il 23 aprile ma che non sarebbe st ... blogsicilia.it Elisoccorso in Sicilia: ecco la replica di Iacolino alla Commissione regionale antimafiaL'ex dirigente generale della Pianificazione Strategica rivendica «l’assoluta correttezza e la regolarità dei procedimenti instaurati dai competenti servizi del Dipartimento». insanitas.it