Conferenza su Colombo al liceo classico Costa

Al liceo classico Costa si è tenuta una conferenza dedicata a Cristoforo Colombo, il navigatore noto per aver attraversato l'Atlantico nel 1492 e aver raggiunto le terre che oggi chiamiamo Americhe. L'incontro ha approfondito i dettagli delle sue esplorazioni e il contesto storico in cui si svolsero, con interventi di storici ed esperti del settore. Durante l’evento sono state presentate mappe e documenti dell’epoca, offrendo uno sguardo diretto sui viaggi di Colombo.

Cristoforo Colombo è il navigatore che ha ridisegnato i confini del mondo conosciuto. Per esplorare la sua complessa stratificazione mitologica, la Società Dante Alighieri della Spezia ha promosso un incontro intitolato ‘Cristoforo Colombo in letteratura’, previsto per oggi, alle 16, a liceo classico Costa. L’analisi sarà affidata a Francesco De Nicola, docente emerito di Letteratura Italiana all’Università di Genova e figura centrale del panorama intellettuale ligure. La conferenza nasce come naturale prosecuzione della recente pubblicazione degli Atti del Convegno Internazionale del Centro Studi Colombiano (De Ferrari Editore, 2026), curati dallo stesso De Nicola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conferenza su Colombo al liceo classico Costa Notizie correlate Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... “Le facce della rete”: al Liceo Classico di Jesi un incontro su bullismo e cyberbullismo con Luca PagliariJESI- Un convegno per riflettere su una tematica attualissima, quella del bullismo e cyberbullismo, è quello che il Liceo classico “Vittorio Emanuele... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Conferenza su Colombo al liceo classico Costa; Cristoforo Colombo tra mito e pagine: appuntamento con la Dante Alighieri; CONFERENZA STAMPA ALBERTO COLOMBO PRE POTENZA - MONOPOLI; Il lago di Lecco come un fiordo e il Bione trasformato in Arena: il piano di Giovanni Colombo. Conferenza su Colombo al liceo classico CostaCristoforo Colombo è il navigatore che ha ridisegnato i confini del mondo conosciuto. Per esplorare la sua complessa ... lanazione.it la tribuna di Treviso. . VIDEO | A Treviso i rappresentanti dell’opposizione organizzano una conferenza stampa durante il consiglio comunale sull’emergenza migranti. In aula nervosismo e liti, poi l’invito a uscire dall’aula. - facebook.com facebook La conferenza dei capigruppo della #Camera ha fissato per il #5maggio l'approdou in aula del nuovo decreto #pontesullostretto, su cui il governo è intenzionato a ricorrere alla fiducia. Deve essere convertito entro il 10 maggio x.com