Le facce della rete | al Liceo Classico di Jesi un incontro su bullismo e cyberbullismo con Luca Pagliari

Il Liceo Classico di Jesi ospita un incontro sul bullismo e cyberbullismo, che si terrà il 6 marzo 2026 dalle 17 alle 19 nell’Aula magna di Corso Matteotti 48. L’evento, intitolato “Le facce della rete”, prevede la partecipazione di Luca Pagliari, che affronterà i temi legati alle dinamiche sui social e alle problematiche legate all’uso della rete tra i giovani.

JESI- Un convegno per riflettere su una tematica attualissima, quella del bullismo e cyberbullismo, è quello che il Liceo classico “Vittorio Emanuele II” ha organizzato per il 6 marzo 2026, dalle 17 alle 19, nella propria Aula magna in Corso Matteotti, 48. “Le facce della rete - Storie vere di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Lotta al bullismo e al cyberbullismo: un incontro a scuola con carabinieri, famiglie e psicologiTIGGIANO – Proseguono le attività di sensibilizzazione alla cultura della legalità da parte dell’Arma.

Al liceo Grigoletti un progetto per prevenire bullismo a cyberbullismoVenerdì 16 gennaio 2026, presso i due auditorium del Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone, ha preso avvio il progetto...

Approfondimenti e contenuti su Liceo Classico di.

Le tracce di tutti i licei alla seconda prova della Maturità 2025: classico, scientifico, linguistico, scienze umane, musicaleLa materia oggetto della seconda prova di maturità per i licei classici sarà latino, dopo il greco uscito l'anno precedente. La prova consiste nella versione di un brano dal latino all'italiano. Gli ... ilmattino.it

Latino al classico e matematica allo scientifico: tutte le materie delle prove di MaturitàGenova – Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo ... ilsecoloxix.it