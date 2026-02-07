Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese | Ci dispiace per Davis il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A Poi l’annuncio su Zaniolo

Runjaic si presenta in conferenza stampa e parla della squadra prima della partita di domani. Il tecnico dei friulani ha espresso dispiacere per le condizioni di Davis e ha ribadito che l’obiettivo principale resta la salvezza. Poi, ha annunciato che ci saranno novità su Zaniolo, senza entrare troppo nel dettaglio. La sfida tra Lecce e Udinese è in programma per la 24ª giornata di Serie A.

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l'annuncio su Zaniolo

Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa: «Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio» Nella conferenza stampa di Kosta Runjaic in vista di Udinese Pisa, il tecnico dei friulani ha illustrato le condizioni della squadra e le strategie per il prossimo match.

Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Lazio: «Serve atteggiamento. Ci aspettiamo tutti una risposta positiva»

Udinese, Runjaic: Tenuto molto bene il campo. Davis? Non sappiamo ancora

Udinese, sabato la conferenza stampa di Runjaic pre-Lecce
Si terrà sabato 7 febbraio la conferenza stampa di Kosta Runjaic pre Lecce-Udinese, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero interverrà alle ore 14:30

