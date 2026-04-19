Alla vigilia della partita tra Lecce e Fiorentina, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per riferire sulle condizioni della squadra e le scelte di formazione. Ha annunciato l’assenza di Sottil, annunciato di avere ancora alcuni dubbi sulla formazione e ha indicato quando potrebbe tornare in campo Camarda. La conferenza si è concentrata sulla preparazione alla 33ª giornata di Serie A 202526.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri: «È inutile parlarne adesso». Cosa ha detto il ds rossonero Mercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che.Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Conferenza stampa Di Francesco alla vigilia di Lecce Fiorentina: «Sottil out, ho ancora duetre dubbi da risolvere.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Di Francesco alla vigilia di Lecce Fiorentina: «Sottil out, ho ancora due/tre dubbi da risolvere. Ecco quando rientra Camarda»

Notizie correlate

Conferenza stampa Di Francesco alla vigilia di Lecce Atalanta: «Gallo è il giocatore più a rischio. Camarda? Tutti dovrebbero farsi delle domande e non solo puntare il dito»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Conferenza stampa Chivu: ecco quando parlerà alla vigilia di Inter-Bodo!Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lecce-Fiorentina, Di Francesco: Serve orgoglio per la salvezza; Bologna - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Lecce è a galla, ma non trascina: la passione conta più della salvezza; Lecce, Di Francesco: È il momento di dare tutto. Gallo è a disposizione.

Di Francesco sul ritiro: L’ho deciso io, la società non mi ha mai imposto nullaIn occasione della conferenza stampa pre Lecce-Fiorentina, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato anche del tema ritiro che la sua squadra andrà a sostenere a Verona a partire da marte ... calciolecce.it

Lecce, Di Francesco: Sottil non ci sarà, domani decidiamo su BandaSottil non sarà sicuramente della partita, mentre per Banda decideremo domani. Cos’ha lo saprete nel caso dopo la partita di domani. Ha un problemino, l’importante per me è che possa esserci e la ... fantacalcio.it

Termina senza reti la sfida delle 12:30 di Serie A: la Cremonese è momentaneamente a +1 dal terzultimo posto, in attesa di Lecce-Fiorentina di domani - facebook.com facebook

Mister Di Francesco presenta Lecce - Fiorentina La conferenza stampa integrale: youtu.be/39mcYTQvUcQsi… x.com