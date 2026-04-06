Conferenza stampa De Rossi post Juve Genoa | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Genoa, il centrocampista ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’esito dell’incontro. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle azioni più significative e alle decisioni prese durante il match. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sugli aspetti tecnici e sulle dinamiche della partita, senza entrare in valutazioni personali o opinioni su altre questioni legali o extracalcistiche.

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