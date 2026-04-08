Equa retribuzione Confcommercio avverte | Coinvolgere parti sociali

Il Governo si appresta a mettere in atto, il primo maggio, una legge delega che mira a garantire una retribuzione più giusta ed equa. La proposta, che potrebbe superare quella avanzata dall’opposizione sul salario minimo, ha già suscitato reazioni nel settore del commercio. Confcommercio sottolinea l’importanza di coinvolgere le parti sociali nel processo, evidenziando la necessità di un dialogo diretto tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.

Il primo maggio il Governo potrebbe dare attuazione alla legge delega per una retribuzione “giusta ed equa”, con l’obiettivo di superare la proposta dell’opposizione sul salario minimo. La decisione è legata alla scadenza del provvedimento, che deve essere «messo a terra» entro il 18 aprile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it DSGA: mobilità intercompartimentale, retribuzione inadeguata, assenza di retribuzione di risultato. L’interrogazione parlamentareIl 27 gennaio 2026, la senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione scritta al Senato (atto n. Liste d'attesa, Fials: "Parti sociali ignorate, chiesto incontro urgente"Tra le azioni previste si segnala l'estensione degli orari degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend. Retribuzione equa, Confcommercio: il lavoro di qualità passa dalla contrattazioneIl tema della retribuzione equa è centrale anche per il nostro territorio e va affrontato con serietà, evitando scorciatoie che rischiano di produrre più problemi che soluzioni. livornopress.it Confcommercio, governo coinvolga parti nell'attuazione delega sulla retribuzioneQualora fosse fondata l ipotesi , anticipata dal quotidiano la Repubblica che il governo stia lavorando ad una delega per una retribuzione equa Confcommercio ribadisce la sua contrarietà al metodo. ansa.it