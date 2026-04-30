Due persone sono state condannate a tre anni e quattro mesi di carcere dopo un processo abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari di Como. La sentenza riguarda un furto di meno di 200 euro. I dettagli dell’episodio non sono stati resi noti, ma la condanna è stata emessa al termine del procedimento giudiziario.

Per un bottino di meno di 200 euro, sono andati incontro a una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato davanti al Gup di Como. Vincenzo Bonforte, 45 anni di Monguzzo e Gian Piero Riva, 46 anni di Rogeno, erano accusati del colpo realizzato nella tarda mattinata del 27 ottobre scorso all’ufficio postale di Tavernerio, affacciato sulla strada Provinciale. Armato di taglierino di grandi dimensioni, uno dei due rapinatori era entrato con indosso abiti scuri e una calza calata sul volto: aveva minacciato una delle due impiegate, ma la donna gli aveva spiegato che i soldi incassati allo sportello, confluivano direttamente nella cassaforte che non poteva essere aperta dai dipendenti, così come avviene ora con i sistemi antirapina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannati a tre anni per 200 euro

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